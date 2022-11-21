Роналду першим в Instagram набрав 500 мільйонів підписників

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Футболіст «Манчестер Юнайтед» та збірної Португалії Кріштіану Роналду першим у соцмережі Instagram досяг позначки 500 мільйонів підписників.

Наступним за популярністю в Instagram йде головний конкурент Роналду — нападник французького «ПСЖ» та збірної Аргентини Ліонель Мессі. Він має 376 мільйонів підписників. Третьою в рейтингу найпопулярніших акаунтів є сторінка американської телеведучої Кайлі Дженнер — 372 мільйони підписників.