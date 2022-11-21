Парламентська асамблея НАТО визнала росію державою-терористом
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Парламентська асамблея НАТО визнала росію державою-терористом та закликала створити спеціальний міжнародний трибунал для покарання російських злочинців.
Про це повідомив голова постійної делегації України в асамблеї Альянсу Єгор Чернєв.
«Всі 30 країн НАТО підтримали пропозиції нашої делегації. Такий трибунал дасть змогу засудити не тільки безпосередніх виконавців військових злочинів, але і вище керівництво російської федерації. Резолюцію буде направлено урядам та парламентам усіх країн-членів НАТО», — заявив він.
За його словами, резолюція містить низку важливих рішень — збільшення постачання Україні озброєння, розробка конкретних кроків щодо вступу України до НАТО та створення механізму стягнення репарацій з росії. Крім того, у резолюції закріплений принцип підтримки України стільки, скільки буде потрібно.
- Раніше заступник голови Офісу президента, координатор робочої групи зі створення спеціального міжнародного трибуналу Андрій Смирнов розповідав, що деякі союзники України серед європейських країн побоюються створювати спецтрибунал і притягувати путіна до відповідальності, оскільки думають, що з чинним лідером рф ще доведеться домовлятися.
- 10 листопада парламент Німеччини підтримав пропозицію коаліційного обʼєднання «Християнсько-демократичного союзу» і «Християнсько-соціального союзу» (ХДС/ХСС) про створення спеціального трибуналу для притягнення до відповідальності росіян, відповідальних за війну проти України.