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Парламентська асамблея НАТО визнала росію державою-терористом та закликала створити спеціальний міжнародний трибунал для покарання російських злочинців.

Про це повідомив голова постійної делегації України в асамблеї Альянсу Єгор Чернєв.

«Всі 30 країн НАТО підтримали пропозиції нашої делегації. Такий трибунал дасть змогу засудити не тільки безпосередніх виконавців військових злочинів, але і вище керівництво російської федерації. Резолюцію буде направлено урядам та парламентам усіх країн-членів НАТО», — заявив він.

За його словами, резолюція містить низку важливих рішень — збільшення постачання Україні озброєння, розробка конкретних кроків щодо вступу України до НАТО та створення механізму стягнення репарацій з росії. Крім того, у резолюції закріплений принцип підтримки України стільки, скільки буде потрібно.