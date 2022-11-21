Люксембург передає Україні партію позашляховиків HMMWV

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Посольство США в Україні

Люксембург оголосив про надання Україні пакета військової допомоги. Туди ввійдуть позашляховики HMMWV.

Про це повідомив міністр оборони країни Франсуа Бауш.

«Армія Люксембургу та Міноборони підтримують Збройні сили України, надсилаючи додаткові високомобільні багатоцільові колісні транспортні засоби (HMMWV)», — зазначив він.

Бауш також наголосив, що Люксембург підтримуватиме Україну стільки, скільки це буде потрібно.

Крім цього, армія Люксембургу візьме участь у навчальній місії ЄС EUMAM Ukraine, що має на меті навчити 15 тисяч українських військових.