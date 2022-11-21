Норвегія надасть Україні $195 мільйонів на закупівлю газу

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Норвегія надасть Україні $195 мільйонів на закупівлю природного газу цієї зими.

Про це пише CNN.

У 2022 та 2023 роках уряд країни виділить на допомогу Україні 10 мільярдів норвезьких крон (приблизно $976 мільйонів). З них два мільярди норвезьких крон (близько $195 мільйонів) витратять на закупівлю газу.

«Україна спеціально звернулася до Норвегії з проханням про підтримку закупівель природного газу цієї зими. Час має вирішальне значення, і ми дуже раді, що ЄБРР стане нашим партнером у здійсненні закупівель газу», – сказав міністр фінансів Норвегії Трюгве Слагсволд Ведум.