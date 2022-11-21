Український суд відправив до вʼязниці десятьох бойовиків «л/днр»

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В Україні засудили 10 бойовиків «л/днр». Вони проведуть за ґратами від 13 до 15 років.

Про це повідомили в Службі безпеки України.

Серед засуджених — командири штурмових відділень, снайпер, кулеметник і стрільці, які воювали проти України на Запорізькому напрямку. Бойовиків затримали під час контрнаступу ЗСУ на півдні.

Суд визнав їх винними за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Ще один засуджений — командир танка окупантів, який обстрілював Сєвєродонецьк і Рубіжне на Луганщині. Він потрапив у полон під час бою в районі Сєвєродонецька в червні цього року.

Суд визнав його винним за: