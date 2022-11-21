Втрати російської армії в Україні сягнули 84 600 солдатів убитими
- Автор:
- Софія Телішевська
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Упродовж 20 листопада російська армія втратила вбитими ще 390 солдатів. Загалом за 271 день вторгнення росіяни недорахувалися 84 600 окупантів. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.
Втрати окупантів у техніці:
- 2 892 танки (+6 за минулу добу);
- 5 822 бойові броньовані машини (+5);
- 1 870 артилерійських систем (+2);
- 393 РСЗВ;
- 209 засобів ППО;
- 278 літаків;
- 261 гелікоптер;
- 1 537 БпЛА оперативно-тактичного рівня (+2);
- 480 крилатих ракет;
- 16 кораблів/катерів;
- 4 378 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн (+7);
- 161 одиниця спеціальної техніки.