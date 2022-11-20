Міністерство економіки: Через війну 5 мільйонів людей втратили роботу

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Гонтар Володимир / УНІАН

В Україні через війну щонайменше 5 мільйонів людей втратили роботу. Про це 20 листопада заявила заступниця міністра економіки Тетяна Бережна.

«Бойові дії тривають там, де було зайнято 10 мільйонів працівників. Щонайменше 5 мільйонів людей втратили роботу. У боях загинули сотні робітників. Через бойові дії країну покинули вже близько 7 мільйонів людей. Суттєво зріс рівень безробіття», — розповіла Тетяна Бережна.

Тому зараз увага уряду — на розвитку ринку праці й поверненні додому громадян, а також на створенні нових робочих місць. Зокрема, серед таких програм — доступне кредитування для бізнесу, релокація підприємств з небезпечних територій у відносно безпечні та залучення безробітних до «Армії відновлення».