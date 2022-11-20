У Катарі стартував Чемпіонат світу з футболу

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У Катарі розпочався Чемпіонат світу з футболу 2022 року. Він триватиме з 20 листопада до 18 грудня.

Перед першим поєдинком на стадіоні в столиці Досі відбулася церемонія відкриття. О 18:00 перший матч Чемпіонату світу зіграють збірні Катару та Еквадору.

На ЧС змагатимуться такі команди:

Група А: Еквадор, Сенегал, Нідерланди, Катар.

Група B: Уельс, Іран, США, Англія.

Група С: Саудівська Аравія, Польща, Мексика, Аргентина.

Група D: Австралія, Туніс, Данія, Франція.

Група E: Коста-Ріка, Японія, Німеччина, Іспанія.

Група F: Канада, Марокко, Хорватія, Бельгія.

Група G: Камерун, Сербія, Швейцарія, Бразилія.

Група H: Гана, Південна Корея, Уругвай, Португалія.

Цей Чемпіонат світу стане першим, який відбудеться в країні Близького Сходу, а також його вперше проведуть не влітку, а взимку — через погодні умови.

Проведення ЧС у Катарі супроводжувалося низкою скандалів. Зокрема, ФІФА звинувачували в тому, що Катар підкупив організацію, аби здобути право проводити турнір, але там всі ці закиди відкинули й відмовилися переносити Чемпіонат світу. Також багато західних країн закликали бойкотувати турнір через серйозні порушення прав людини в Катарі, зокрема під час будівництва інфраструктури для проведення турніру.

Збірна України не зіграє на Чемпіонаті світу, оскільки в останньому матчі відбору вона програла збірній Уельсу. Валлійці перемогли і тому пройшли на ЧС до групи B.