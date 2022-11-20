ГУР: Росіяни планують теракти в білорусі, зокрема на АЕС «Островець»

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Telegram / Головне управління розвідки МО України

Російські спецслужби запланували низку терактів у білорусі. Одна з головних цілей — білоруська атомна електростанція «Островець».

Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Мова йде про штучно спровоковані техногенні катастрофи на обʼєктах критичної інфраструктури. Місце проведення імовірних «інцидентів» — території, що межують з кордонами країн ЄС та України, зокрема Гродненська та Брестська області.

Росіяни хочуть зробити країни НАТО та Україну відповідальними за теракти. Наразі співробітників білоруських кдб, мвс та прикордонників вже привели у стан підвищеної бойової готовності.

На думку росіян, все це має прискорити втягування білоруської армії у війну в Україні на боці окупантів. Також ці дії покликані створити необхідну для кремля суспільну думку у білорусі.

У ГУР також нагадали, що режим самопроголошеного президента олександра лукашенка побудував АЕС «Островець» у 2020 році за російським проєктом і за російські гроші. За оцінками міжнародних експертів, її будували з грубими порушеннями технологічних та екологічних норм.

Європейський парламент ухвалив резолюцію щодо безпеки на атомній електростанції «Островець» та висловив глибоке занепокоєння через початок її комерційної експлуатації.

Одразу після запуску на станції відбулось кілька серйозних аварій, під час яких там вибухало обладнання.