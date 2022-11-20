У Папуа Новій Гвінеї знову знайшли палому — цього птаха вважали вимерлим протягом 140 років
- Автор:
- Анна Холоднова
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AMERICAN BIRD CONSERVANCY
У лісах Папуа Нової Гвінеї знову знайшли птаха, який вважався вимерлим протягом 140 років. Перед цим вперше і востаннє науковці задокументували палому у 1882 році.
Про це пише CNN.
Щоб знову побачити рідкісного птаха, співробітники Національного музею Папуа Нової Гвінеї та науковці з Корнельської лабораторії орнітології та Американської організації охорони птахів провели місяць на Фергюсоні — скелястому острові в архіпелазі Д’Ентрекасто біля східної Папуа Нової Гвінеї.
Вони розмістили 12 фотопасток на схилах найвищої гори острова Кілкерран. Ще вісім камер поставили у місцях, де птаха нібито бачили місцеві мисливці.
Лише за два дні до того, як дослідники мали залишити острів, фотопастка зафіксувала палому. Потрібне місце допоміг знайти мисливець Августин Грегорі з гірського села Дуда Унуна.
Грегорі розповів науковцям, що бачив палому у місцевості з «крутими хребтами та долинами». Там він почув характерні крики птаха.
«Після місяця пошуків, побачивши ці перші фотографії паломи, я почувався так, ніби знайшов єдинорога. Це той момент, про який ти мрієш усе своє життя природоохоронця та спостерігача за птахами», — розповів один з керівників експедиції Джон С. Міттермаєр.
- Палома — наземний птах родини голубових. Зовнішністю й поведінкою вони нагадують фазанів. Однак їхня голова за формою як у голуба. Його тіло завдовжки до 50 см й вагою приблизно 500 грамів.
- Скільки таких птахів залишилося на Землі, достеменно не відомо. У 2019 році під час двотижневого дослідження науковці не знайшли жодних доказів існування паломи.