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Генштаб: У війні з Україною росія втратила вбитими 84 210 військових

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Станом на 20 листопада у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 84 210 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі: