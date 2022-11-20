Генштаб: У війні з Україною росія втратила вбитими 84 210 військових
- Автор:
- Анна Холоднова
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Станом на 20 листопада у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 84 210 своїх військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Втрати ворога в техніці такі:
- 2 886 танків;
- 5 817 бойових броньованих машин;
- 1 868 артилерійських систем;
- 393 реактивні системи залпового вогню;
- 209 засобів протиповітряної оборони;
- 278 літаків;
- 261 гелікоптер;
- 4 371 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн;
- 16 кораблів/катерів;
- 1 537 дронів оперативно-тактичного рівня;
- 161 одиниця спеціальної техніки;
- 480 крилатих ракет.