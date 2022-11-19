На Херсонщині росіяни обстріляли гуманітарний пункт. Пʼятеро людей дістали поранення

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У селищі міського типу Білозерка на Херсонщині росіяни обстріляли гуманітарний пункт під час роздачі хліба. Пʼятеро людей зазнали поранень.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Він також повідомив, що вчора, 18 листопада, на ділянці дороги між населеними пунктами Берислав і Зміївка авто наїхало на міну. Одна людина загинула, ще одна ― травмована.