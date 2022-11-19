Російські військові літаки виконали небезпечний маневр біля кораблів НАТО в Балтійському морі

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Два російські військові літаки виконали небезпечний маневр біля кораблів НАТО, які беруть участь у навчаннях у Балтійському морі.

Про це повідомило Морське командування НАТО.

Інцидент стався 17 листопада. Літаки надто близько пролетіли над кораблями (на дистанції 91 і 73 метри) та не відповідали на радіозапити.

Командування НАТО вважає такі дії небезпечними та непрофесійними. Літаки зайшли в оголошену зону підвищеної небезпеки, яка була створена для проведення навчань з протиповітряної оборони, і виконали маневри, що могли призвести до помилкової оцінки ситуації та спровокувати вогонь корабельного озброєння.