Голова ДТЕК: Якщо в Києві й буде повний блекаут, він триватиме недовго

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Незважаючи на російські атаки на обʼєкти енергетичної інфраструктури, в Україні не очікується тотального відключення електроенергії.

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

«Блекаут — це така мрія окупантів, яку вони намагаються реалізувати від початку жовтня. Але ця мрія ніколи не здійсниться», — наголосив він.

Чиновник пояснив, що ефективність протиповітряної оборони України та здатність протидіяти російським ракетним атакам зростає, а енергетики оперативно відновлюють пошкоджені обʼєкти.

«Щодня і ППО наша стає міцнішою. І завдяки енергетикам, які безперервно відновлюють мережі, підстанції, ремонтують ТЕС і ГЕС, ми все ще зі світлом. Ситуація надто складна, але залишається контрольованою», — запевнив Сахарук.

Він додав, що відключення, що вводяться в Україні, допомагають зберегти контроль над системою та отримати час для того, щоб її полагодити.

«Само собою відключення не таке страшне. Головне — щоб була можливість включитися. Часто автоматика вимикає саме для того, щоб була можливість включитися, а не тому, що у нас згоріла мережа і ми втратили можливість нею керувати», — підкреслив він.

Водночас він визнав, що повне відключення електроенергії в українській столиці можливе, проте не триватиме надто довго.

«Блекаут у Києві навіть у повному обсязі теоретично можливий. Але якщо система розвернеться, тобто включиться протягом наступних 3—4 годин, навіть 6 годин, навіть тоді, коли холодно, — це нормально. Так може бути, але нічого страшного від цього не станеться. Гірше, якщо ми не зможемосистему включити. Теоретично така ситуація може бути внаслідок значної руйнації як обʼєктів генерації, так і підстанцій, що дозволяють передавати електроенергію з одного місця країни в інше, де вона споживається», — зауважив Дмитро Сахарук.

Утім, посадовець вважає ймовірність такого сценарію невисокою.