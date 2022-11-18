Україна отримає $4,5 мільярда на пенсії та соцвиплати

Новини

Giorgio Trovato / Unsplash

Кабінет міністрів погодився залучити грант у $4,5 мільярда на підтримку держбюджету від Цільового фонду багатьох донорів.

Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Ці кошти надали США та направили до Цільового фонду багатьох донорів. Гроші спрямують на виплату пенсій та окремі програми державної соцдопомоги, такі як оплата житлово-комунальних послуг, підтримка малозабезпечених сімей, дітей-інвалідів та інвалідів з дитинства, а також переселенців. Крім того, кошти підуть на оплату медичних послуг за програмою медичних гарантій.