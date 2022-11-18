Олена Гончарук: Новий очільник Довженко-Центру зливав внутрішню інформацію Офісу президента

Новини

Відсторонена від виконання обовʼязків генерального директора Довженко-Центру Олена Гончарук заявила, що новопризначений очільник Андрій Алферов упродовж всього скандалу довкола Центру зливав внутрішню інформацію Офісу президента та режисеру Олександру Роднянському.

Про це вона розповіла в коментарі «Бабелю».

«Ми з Андрієм спілкувалися після оголошення про реорганізацію Довженко-Центру. Андрій дуже переймався тим, що міністр культури Ткаченко не підписав зі мною контракт, і наслідками реорганізації. Говорив, що сприяє донесенню цієї інформації до Офісу президента. Але мета Андрія також була не дати скандалу розгоратися. Він спілкувався з представниками Офісу президента, з ким саме, ми не обговорювали. Він стверджував, що діє в інтересах збереження Довженко-Центру, оскільки співпрацював з нами раніше як куратор. Він знає ціну експонатам, які в Довженко-Центрі зберігаються. Але його зусилля результату не дали», — зазначила Олена Гончарук.

За її словами, кілька днів тому зʼявився пост Олександра Роднянського, який висловив підтримку Довженку-Центру.

«У його дописі була інформація, яку я надавала Андрію. Він використовував її доступним йому шляхом, сподіваюся, що робив це щиро. Учора зі ЗМІ стало відомо, що Андрій прийняв пропозицію зайняти посаду виконувача обовʼязків директора Центру. Для мене це сюрприз, як і для команди», — додала Гончарук.

Вона назвала Алферова фаховим кінознавцем, але його призначення вважає дивним.

«У Фейсбуці Алферов написав, що планує робити, але ще кілька днів тому все це було неможливим. Міністерство культури та Держкіно не бачили можливість надати статус національного, вберегти колекцію, забезпечити фінансування Центру, і раптом це стає можливим. Куди ділася мета реорганізації? Що сталося? Запитань виникає ще більше. Мені здається, що Міністерство культури та Держкіно мають озвучити, у якому, в їхній уяві, вигляді має існувати Довженко-Центр. Андрій або свідомо йде на цей крок, або ним маніпулюють», — констатувала Гончарук.