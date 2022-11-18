Російські обстріли вивели з ладу майже половину енергосистеми України
- Автор:
- Софія Телішевська
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Facebook / Денис Шмигаль
Російські обстріли критичної інфраструктури вивели з ладу майже половину енергетичної системи України.
Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу з віцепрезидентом Єврокомісії Валдісом Домбровскісом.
«На жаль, росія продовжує ракетні удари по цивільній критичній інфраструктурі України, воюючи проти цивільного населення та позбавляючи його під час зими світла, водопостачання, тепла і звʼязку. Тільки протягом 15 листопада росія випустила по українських містах приблизно 100 ракет. Майже половина нашої енергетичної системи виведена з ладу», — сказав Шмигаль.
До останніх обстрілів влада України говорила про те, що росія пошкодила приблизно 40% енергетичної інфраструктури.
- 15 листопада ворожі ракети пошкодили 15 енергообʼєктів, не працюють тисячі кілометрів магістральних високовольтних ліній. Ця інфраструктура необхідна для видачі електроенергії з електростанцій та передачі із західних регіонів на схід, тобто по всій країні.