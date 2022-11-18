Голова Миколаївської ОВА Кім заявив, що відновити водопостачання в місті можуть найближчими тижнями

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Стас Козлюк / «Бабель»

Очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім заявив, що робота над відновленням водопостачання в Миколаєві триває. Воду в місті можуть відновити найближчими тижнями.

Про це він заявив в ефірі телемарафону.

«Ми три з чотирьох ділянок уже відремонтували. Просуваємося, але є ділянки, де заміновано й ми чекаємо саперів», — пояснив Кім.

Він підкреслив, що водопостачання в Миколаєві відновлять після того, як на деокупованій Херсонщині зʼявиться електрика.

«Але ми працюємо, бригади залучені, щоб працювати паралельно, а не послідовно. Я впевнений, що ми дамо воду — це питання найближчих тижнів», — зазначив Кім.