ДБР ідентифікувало понад 20 колишніх бійців «Беркуту», які воюють на боці росії
- Автор:
- Анна Холоднова
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Державне бюро розслідувань встановило, що понад 20 колишніх міліціонерів розформованого спецпідрозділу «Беркут» зараз воюють проти України на боці російської федерації.
Про це повідомили в пресслужбі ДБР.
Слідчі Бюро виявили, що проти України воюють не лише фігуранти кримінальної справи щодо злочинів під час Євромайдану, а й 20 «беркутівців», щодо яких бракувало доказів причетності до злочинів часів Революції гідності.
Перевірки інших працівників цього спецпідрозділу наразі тривають. ДБР працює над тим, щоб оголосити установленим особам підозру в колабораціонізмі.
Ще кілька співробітників колишнього «Беркуту», які теж воюють проти України, вже є фігурантами спеціального досудового розслідування. У ДБР повідомили, що воно перебуває на фінальній стадії.
- 20 лютого 2014 року в центрі Києва міліціонери вбили 48 протестувальників, ще кілька сотень поранили. Основними підозрюваними стали 26 бійців київського «Беркуту». На лаві підсудних взимку 2016 року опинилися Зінченко, Аброськін, Янішевський, Тамтура та Маринченко. Уже влітку 2020 року Святошинський районний суд та його присяжні мали ухвалити вирок, проте у грудні 2019 року президент Володимир Зеленський вирішив обміняти «беркутівців» на полонених в «лнр» і «днр» українців. Судова справа загальмувалася на понад рік, бо лише двоє з обміняних — Маринченко і Тамтура — повернулися до України. Інших обвинувачених вирішили судити заочно.
- У жовтні 2020 року Святошинський районний суд Києва оголосив у міжнародний розшук Аброськіна, Зінченка та Янішевського.
- 18 травня 2022 року обвинувачені колишні «беркутівці» розказали свою версію подій. Вони заперечували провину та відмовилися відповідати на всі уточнювальні запитання прокурорів, потерпілих і навіть своїх захисників. Пояснили це тим, що вважають прокурорів упередженими.