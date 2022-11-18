ДБР ідентифікувало понад 20 колишніх бійців «Беркуту», які воюють на боці росії

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Державне бюро розслідувань встановило, що понад 20 колишніх міліціонерів розформованого спецпідрозділу «Беркут» зараз воюють проти України на боці російської федерації.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

Слідчі Бюро виявили, що проти України воюють не лише фігуранти кримінальної справи щодо злочинів під час Євромайдану, а й 20 «беркутівців», щодо яких бракувало доказів причетності до злочинів часів Революції гідності.

Перевірки інших працівників цього спецпідрозділу наразі тривають. ДБР працює над тим, щоб оголосити установленим особам підозру в колабораціонізмі.

Ще кілька співробітників колишнього «Беркуту», які теж воюють проти України, вже є фігурантами спеціального досудового розслідування. У ДБР повідомили, що воно перебуває на фінальній стадії.