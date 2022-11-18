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ДП «НАЕК «Енергоатом»

Рада Міжнародного агентства з атомної енергії, до якої входять 35 країн, прийняла третю резолюцію від початку повномасштабної війни в Україні. У цьому документі Рада МАГАТЕ закликала росію припинити всі дії на ядерних обʼєктах в Україні.

Про це пише Reuters.

Резолюцію підтримали 24 держави. Росія і Китай проголосували проти, а Кенія, Намібія, Індія, Пакистан, Саудівська Аравія, ПАР і Вʼєтнам утрималися.

«[Рада] висловлює серйозну стурбованість тим, що російська федерація не прислухалася до закликів Ради негайно припинити всі дії проти та на ядерних обʼєктах в Україні, і просить, щоб російська федерація негайно це зробила», — йдеться в резолюції.

Зокрема, у МАГАТЕ закликали росіян залишити територію Запорізької атомної електростанції.

«[Правління] висловлює глибоку стурбованість у зв’язку з неприйнятним тиском і затриманнями українського оперативного персоналу на Запорізькій АЕС і неодноразовими порушеннями зовнішнього електропостачання внаслідок обстрілів прилеглої території», — зазначили в документі.