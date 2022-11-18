Генштаб: ЗСУ знищили 350 окупантів та 6 російських крилатих ракет за добу

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Станом на 18 листопада у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 83 460 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі:

2 879 танків;

5 808 бойових броньованих машин;

1 865 артилерійських систем;

393 реактивні системи залпового вогню;

209 засобів протиповітряної оборони;

278 літаків;

261 гелікоптер;

4 366 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

16 кораблів/катерів;

1 536 дронів оперативно-тактичного рівня;

161 одиниця спеціальної техніки;

480 крилатих ракет.

Найбільших втрат росіяни зазнали на Лиманському та Авдіївському напрямках.