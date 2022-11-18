Генштаб: ЗСУ знищили 350 окупантів та 6 російських крилатих ракет за добу
- Автор:
- Анна Холоднова
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Станом на 18 листопада у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 83 460 своїх військових.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Втрати ворога в техніці такі:
- 2 879 танків;
- 5 808 бойових броньованих машин;
- 1 865 артилерійських систем;
- 393 реактивні системи залпового вогню;
- 209 засобів протиповітряної оборони;
- 278 літаків;
- 261 гелікоптер;
- 4 366 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 16 кораблів/катерів;
- 1 536 дронів оперативно-тактичного рівня;
- 161 одиниця спеціальної техніки;
- 480 крилатих ракет.
Найбільших втрат росіяни зазнали на Лиманському та Авдіївському напрямках.