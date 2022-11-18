Північна Корея запустила міжконтинентальну балістичну ракету. Вона впала в море поблизу Японії

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Reuters

Північна Корея 18 листопада запустила міжконтинентальну балістичну ракету, яка впала за 200 кілометрів від берегів Японії.

Про це пише Reuters із посиланням на японських чиновників.

За їхніми словами, ця ракета мала достатню дальність, щоб досягти материкової частини Сполучених Штатів.

Міністр оборони Японії Ясукадзу Хамада заявив, що цей боєприпас здатний пролетіти до 15 000 км, а головний секретар Кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно сказав, що вона пролетіла 1 000 км на висоті близько 6 000 км, а потім впала в море за 200 кілометрів на захід від острова Хоккайдо.

Премʼєр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що жодних повідомлень про руйнування не надходило.