«Укрзалізниця» змінює розклад рейсів у деокупований Купʼянськ

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«Укрзалізниця» змінює розклад рейсів між Купʼянськом і Харковом.

Із 18 листопада рейс № 6605/6608 Харків-Пасажирський — Осинове вирушатиме з Харкова о 07:21 і прибуватиме до зупинного пункту Осинове об 11:43.

У зворотному напрямку, з Осинового, рейс відправлятиметься о 13:01 і прибуватиме до Харкова о 16:58.

Також люди можуть дістатись Осинового та Купʼянська безкоштовними автобусами місцевої громади:

Купʼянськ-Вузловий — Заоскілля (11:00 — 12:20);

Осинове — Стадіон (11:50 — 12:20);

Ківшарівка — Заоскілля (11:00 — 12:30).

Крім цього потяга, щодня двічі на добу курсує залізничний шатл сполученням Осинове — Занки з можливістю зручної пересадки до станції Харків-Левада.