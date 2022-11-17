ДТЕК: В Україні без світла наразі 40% споживачів, Київська область може бути без світла кілька днів

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Nikola Johnny Mirkovic / Unsplash

В Україні через російські атаки наразі без світла 40% споживачів. Про це розповів виконавчий директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук в етері телемарафону 17 листопада.

Де найскладніша ситуація, Сахарук не повідомив. Однак, за його словами, Київській області треба бути готовою до того, що електроенергії не буде протягом кількох днів. Через це будуть не планові відключення, а планові включення — на 2—3 години максимум.

«Ситуація дуже складна, але контрольована. Росіяни завдали дуже серйозної шкоди обʼєктам передачі (підстанціям), через які живляться багато областей і в центрі, і на заході. Було попадання в ТЕЦ, яка припинила працювати через пошкодження. Зараз по всій країні — аварійні відключення. Це буде тривати до перших відновлювальних робіт [зараз розбирають завали]. Частково підключили споживачів, але й зменшити обсяги відключень неможливо», — пояснив Сахарук.