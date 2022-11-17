Генштаб: росія за 6 днів завдала по Україні майже 150 ракетних ударів

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Росія з 11 листопада завдала по Україні 148 ракетних ударів, 111 із них — 15 листопада.

Про це під час брифінгу 17 листопада повідомив заступник начальника головного оперативного управління Генштабу бригадний генерал Олексій Громов.

Зокрема, у четвер, 17 листопада, росія випустила по Україні 16 крилатих ракет і 5 дронів (по газовидобувній інфраструктурі в тому числі). Загалом з 11 листопада вдалось збити 102 повітряні цілі.

Що стосується контрнаступу ЗСУ, українські військові вийшли на рубіж по правому берегу Дніпра, звільнили до 5 580 квадратних кілометрів території та 198 населених пунктів.