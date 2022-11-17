На саміті G20 із російським міністром лавровим зустрівся лише один дипломат — голова МЗС Китаю

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ТАСС

Під час саміту G20 очільника російської делегації, міністра закордонних справ сергія лаврова проігнорували майже всі представники інших держав. Він зустрівся лише з одним дипломатом — міністром закордонних справ Китаю Ван Ї.

Про це пише Bloomberg.

Це був уже десятий їхній контакт з початку 2022 року.

Під час зустрічі Ван Ї зазначив, що Китай «продовжуватиме відстоювати справедливу та обʼєктивну позицію і відіграватиме конструктивну роль» у просуванні мирних перемовин росії та України.

Сам лавров знову казав про «стратегічне співробітництво» між росією та Китаєм.