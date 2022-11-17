Новини

ЗСУ знищили ще 400 російських військових

Автор:
Ангеліна Шеремет
Дата:

Збройні сили України за добу знищили ще 400 російських окупантів — загалом від початку війни рф втратила 83 110 військових.

Дані наводить Генштаб ЗСУ станом на ранок 17 листопада.

Втрати російської армії в техніці: