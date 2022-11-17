ЗСУ знищили ще 400 російських військових
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Збройні сили України за добу знищили ще 400 російських окупантів — загалом від початку війни рф втратила 83 110 військових.
Дані наводить Генштаб ЗСУ станом на ранок 17 листопада.
Втрати російської армії в техніці:
- 2 878 танків (+7 за минулу добу);
- 5 804 бойові броньовані машини (+7);
- 1 860 артилерійських систем (без змін);
- 393 реактивні системи залпового вогню;
- 200 засобів ППО;
- 278 літаків;
- 261 гелікоптер;
- 1 531 дрон (+6);
- 474 крилаті ракети;
- 16 кораблів/катерів;
- 4 362 одиниці автомобільної техніки й автоцистерн (+2);
- 160 одиниць спеціальної техніки.