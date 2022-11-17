На морський флот дронів вже зібрали 250 мільйонів гривень

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На морський флот дронів вже зібрано 250 мільйонів гривень. Цієї суми вистачить, щоб придбати 25 безпілотних апаратів.

Про це повідомила платформа UNITED24, через яку збираються кошти.

«Наразі ми зібрали кошти на понад 25 морських безпілотників. І ми раді повідомити, що Служба безпеки України теж фінансуватиме дрони. Як відомо, СБУ та ВМС України є великими шанувальниками морських пригод», — йдеться в повідомленні.

Наразі відомо, що перші чотири дрони отримають назви «Херсон», «Севастополь», «Маріуполь» і «Бахмут».

Україні потрібно 100 морських дронів. Вартість одного — 10 мільйонів гривень.