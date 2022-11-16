Членство росії в Паралімпійському комітеті призупинено
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Міжнародний паралімпійський комітет призупинив членство росії в організації.
Рішення ухвалили на позачерговому засіданні у Берліні. За проголосували 64 країни-учасниці, 39 були проти, а 16 утрималися.
Комітет пояснив своє рішення тим, що росія «не може виконувати своїх зобов’язань» відповідно до статуту Паралімпійського комітету. Тепер рф може оскаржити це рішення, але скасувати його може лише генеральна асамблея комітету. Її найближче засідання відбудеться наприкінці 2023 року.
- 3 березня Паралімпійський комітет усунув спортсменів із росії та білорусі від участі в зимовій Паралімпіаді 2022 року в Пекіні на тлі вторгнення військ рф в Україну. Тоді низка збірних висловили небажання змагатися з росіянами та білорусами. Паралімпійський комітет росії назвав заборону незаконною та необґрунтованою.