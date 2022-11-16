Генерал США Марк Міллі: Росія програла у стратегічному плані, проте ймовірність військової перемоги ЗСУ невисока

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United States Army

Голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявив, що росія зазнала поразки в Україні у стратегічному, оперативному і тактичному планах. На його думку, росіянам не вдалося досягти своїх цілей.

Про це він розповів за підсумками сьомого засідання Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн»), пишуть CNN та AFP.

Міллі нагадав, що росіяни планували захопити всю Україну на початку війни, але потім зосередились на захопленні Донбасу, Запорізької та Херсонської областей. Зараз вони не можуть досягти навіть цього.

«По всій лінії фронту протяжністю приблизно 900 кілометрів українці досягали успіху за успіхом, а росіяни щоразу зазнавали поразки», ― додав генерал.

Водночас імовірність військової перемоги України в найближчому майбутньому він оцінив як «невисоку».