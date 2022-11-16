СБУ оголосила в розшук кадирова

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Sasha Mordovets / Contributor

Служба безпеки України оголосила в розшук главу Чечні рамзана кадирова.

Про це свідчить інформація в розшуковій базі Міністерства внутрішніх справ України.

Очільник Чечні розшукується через кримінальне провадження за ч. 3 статті 110 (посягання на територіальну цілісність України) та ст. 473 (планування, підготовка, розвʼязування та ведення агресивної війни).