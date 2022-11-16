Голова внутрішньої розвідки Великої Британії: Із Європи вислали понад 400 російських шпигунів
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- Анна Холоднова
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Getty Images / «Бабель»
Голова внутрішньої розвідки Великої Британії Кен Маккаллум заявив, що у 2022 році з країн Європейського Союзу вислали близько 600 російських чиновників, з них понад 400 визнали шпигунами.
Про це пише Reuters.
За його словами, це завдало наймасштабнішого стратегічного удару російським спецслужбам у новітній європейській історії.
«І разом зі скоординованими хвилями санкцій цей масштаб застав путіна зненацька», — зазначив Маккаллум.
Він також сказав, що цього року Лондон відмовив понад 100 заявкам від росіян на дипломатичні візи з міркувань національної безпеки.
- У червні голова Служби зовнішньої розвідки Великої Британії заявляв, що росія втратила половину своїх можливостей для шпигунства в Європі після того, як вислали понад 400 офіцерів російської розвідки, а кількох таємних агентів, які видавали себе за цивільних, арештували.