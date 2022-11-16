У Туреччині оприлюднили відео закладання вибухівки у Стамбулі
- Автор:
- Анна Холоднова
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Скріншот з відео
У Туреччині оприлюднили відео з камер спостереження, де можна побачити момент закладання вибухівки на вулиці Істікляль у Стамбулі.
На відео зафіксували рух виконавиці теракту до та після установки бомби.
- 13 листопада вдень у турецькому місті Стамбул стався вибух на одній із центральних вулиць біля площі Таксім. За останніми даними, шестеро людей загинули, понад 80 отримали поранення. Українців серед постраждалих внаслідок вибуху немає.
- 14 листопада міністр внутрішніх справ країни Сулейман Сойлу повідомив, що людину, яка залишила бомбу на вулиці біля площі Таксім, вже арештували.