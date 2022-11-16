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У Туреччині оприлюднили відео закладання вибухівки у Стамбулі

Автор:
Анна Холоднова
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Скріншот з відео

У Туреччині оприлюднили відео з камер спостереження, де можна побачити момент закладання вибухівки на вулиці Істікляль у Стамбулі.

На відео зафіксували рух виконавиці теракту до та після установки бомби.