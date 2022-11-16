Генштаб: росія втратила вбитими ще 630 військових за добу

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Станом на 16 листопада у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 82 710 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі:

2 871 танк;

5 797 бойових броньованих машин;

1 860 артилерійських систем;

393 реактивні системи залпового вогню;

209 засобів протиповітряної оборони;

278 літаків;

261 гелікоптер;

4 360 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

16 кораблів/катерів;

1 525 дронів оперативно-тактичного рівня;

160 одиниць спеціальної техніки;

474 крилатих ракет.

Найбільших втрат росіяни зазнали на Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.