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Генштаб: росія втратила вбитими ще 630 військових за добу

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Getty Images / «Бабель»

Станом на 16 листопада у війні проти України росія втратила вбитими приблизно 82 710 своїх військових.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Втрати ворога в техніці такі:

Найбільших втрат росіяни зазнали на Лиманському, Авдіївському та Бахмутському напрямках.