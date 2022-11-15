Міністр оборони закликав партнерів посилити протиповітряну та протиракетну оборону України
- Автор:
- Софія Телішевська
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УНІАН / Ратинський В’ячеслав
Україні потрібна подальша допомога партнерів, щоб посилити ППО та Сили оборони, заявив міністр оборони Олексій Резніков.
За його словами, росія намагається створити в Україні гуманітарну кризу і цілеспрямовано атакує енергетичну інфраструктуру, щоб вивести її з ладу до початку зими.
Міністр наголошує, що мета цих дій — викликати нову багатомільйонну хвилю біженців.
Щоб цьому запобігти, Україні потрібно посилити протиповітряну та протиракетну оборону, а саме:
- збільшити кількість IRIS-T і NASAMS;
- отримати установки HAWK і Crotale у достатній кількості;
- узгодити та реалізувати рішення щодо SAMP-T;
- отримати розвідувальні та ударні БпЛА і протидронові системи.
Міністр наголосив, що Сили оборони тримають фронт, але їм, як і раніше, необхідна додаткова підтримка. Зокрема, необхідно:
- збільшити кількість артилерійських систем;
- забезпечити стабільне постачання боєприпасів;
- сформувати та ввести в дію боєздатні резерви.
15 листопада росіяни випустили по Україні понад 90 ракет, з яких 73 збила українська ППО.