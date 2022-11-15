Росіяни пошкодили 15 обʼєктів енергетичної інфраструктури. ППО збила 73 ракети

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Ворог випустив по Україні понад 90 ракет, з яких ППО збила 73.

Про це повідомив заступник голови ОП Кирило Тимошенко.

За його словами, є влучання ракет — пошкоджені 15 обʼєктів енергетичної інфраструктури. Зараз тривають аварійні відключення абонентів, щоб стабілізувати роботу системи.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону повідомив, що росія запустила 10 дронів-камікадзе іранського виробництва Shahed -136/131. Усі 10 — було знищено на півдні України.

«Маємо непогані результати ППО. З понад 90 ракет збито 73. Це досить пристойний результат», — сказав Ігнат.

Він зазначив, що таку кількість ракет жодна ППО у світі збити не зможе, до того ж вони «летіли з різних сторін» та за різними напрямками.

До чергового терористичного акту проти української держави росіяни залучили 14 літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95, кораблі Чорноморського флоту росії та іранські ударні дрони-камікадзе.