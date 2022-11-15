У Києві внаслідок ракетного удару по житловому будинку загинула одна людина

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Reuters / «Бабель»

На Печерську, в одному з будинків, куди влучили російські ракети, рятувальники виявили тіло одного загиблого. Рятувально-пошукові роботи тривають.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

15 листопада після 15:00 російські ракети влучили у три багатоповерхівки в Печерському районі столиці. Сили протиповітряної оборони збили чотири ракети. Триває масований ракетний удар росії по регіонах України.