В Україні створять кліматичний офіс. Там боротимуться з глобальним потеплінням та шкідливими викидами

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Фото з сайту Washingtonpost.com

Німеччина та Європейський Союз допоможуть створити в Україні кліматичний офіс.

Про це повідомив міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Руслан Стрілець.

«Ми не полишили намірів скоротити викиди парникових газів на 65% до 2030 року. Ми трансформували наші кліматичні амбіції в конкретні цілі й прописали їх у Плані відновлення України, який представили в Лугано у липні цього року», — наголосив він.

За словами Стрільця, кліматичний офіс допомагатиме з декарбонізацією галузей економіки та з імплементацією положень Паризької угоди. Одним із пріоритетних напрямів діяльності цієї організації стане напрацювання підходів до кліматичного фінансування для України.

У Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів нагадали, що за останніми оцінками українських та міжнародних експертів додаткові викиди парникових газів, спричинені війною росії в Україні, склали близько 33 мільйонів тонн діоксиду вуглецю.

Найбільша частка цих викидів припадає на пожежі — понад 23 мільйони тонн, а 80% пожеж відбуваються на територіях, де велись або ведуться бої. За попередніми підрахунками Міндовкілля, на відбудову припадатиме близько 49 мільйонів тонн викидів.