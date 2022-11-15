Вуличний художник Бенксі підтвердив, що зробив у Києві та області 7 робіт
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Анонімний вуличний художник Бенксі підтвердив, що завершив в Україні загалом сім нових робіт. Це він розповів виданню The Art Newspaper.
Всі роботи зроблено в Києві та Київській області. Перша — це гімнастка, яка балансує на уламках на пошкодженій будівлі в Бородянці.
Ще одна робота — маленький хлопчик, одягнений у форму для бойових мистецтв, перекидає на спину дорослого чоловіка — чоловік схожий на путіна.
На інших роботах зображено двох дітей, які гойдаються на протитанковому їжаку, як на гойдалці, а також жінку в бігуді та протигазі з вогнегасником.
Ця серія робіт Бенксі є першою його серією творів мистецтва, які з’явилися після минулого літа у фільмі «Great British Spraycation».