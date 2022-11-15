ЗСУ знищили ще понад 700 російських окупантів
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Збройні сили України за добу знищили ще 710 російських окупантів — загалом від початку війни рф втратила 82 080 військових.
Дані наводить Генштаб ЗСУ станом на ранок 15 листопада.
Втрати російської армії в техніці:
- 2 861 танк (+13 за минулу добу);
- 5 773 бойові броньовані машини (+25);
- 1 850 артилерійських систем (+11);
- 393 реактивні системи залпового вогню (без змін);
- 208 засобів ППО (+2);
- 278 літаків;
- 261 гелікоптер;
- 1 511 дронів (+2);
- 399 крилатих ракет;
- 16 кораблів/катерів;
- 4 351 одиниця автомобільної техніки й автоцистерн (+35);
- 160 одиниць спеціальної техніки.