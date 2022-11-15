ЗСУ знищили ще понад 700 російських окупантів

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Збройні сили України за добу знищили ще 710 російських окупантів — загалом від початку війни рф втратила 82 080 військових.

Дані наводить Генштаб ЗСУ станом на ранок 15 листопада.

Втрати російської армії в техніці: