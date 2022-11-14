NYT: Amazon планує звільнити приблизно 10 тисяч співробітників

Новини

Корпорація Amazon, слідом за такими компаніями, як Twitter та Meta, планує звільнити приблизно 10 тисяч співробітників

Про це пише The New York Times.

Джерела видання розповідають, що скорочення торкнуться здебільшого розробників, а також співробітників підрозділу роздрібної торгівлі та відділу кадрів. «Це становитиме приблизно 3% штатних співробітників Amazon і менше за 1% її глобальної робочої сили, яка налічує понад 1,5 мільйона осіб і в основному складається з погодинних працівників», — пише видання.

The New York Times пояснює, що пандемія призвела до найприбутковішої епохи в історії Amazon, оскільки через локдауни багато людей вдалися до онлайн-покупок, а компанії — до хмарних обчислювальних сервісів Amazon. Через це компанія вдвічі збільшила персонал і спрямувала свої прибутки на розширення та експерименти.

Але на початку цього року зростання Amazon впало до найнижчих темпів за останні два десятиліття. Компанія зіткнулася з високими витратами, тоді як зміни в купівельних звичках і висока інфляція знизили продажі. Крім того, в останні місяці Amazon закрила або скоротила деякі ініціативи.