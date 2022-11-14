Намісник Києво-Печерської лаври визнав, що там співали пісню про «матушку-Русь». Священника нібито відсторонили

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Намісник Києво-Печерської лаври Павло (Лебідь) визнав, що на одному з молебнів парафіяни співали пісню «Звон плывет, плывет над Россиею, пробуждается Матушка-Русь».

У своєму відеозверненні Павло заявив, що священника, який вів цей молебень, відсторонили.

«Виклали в інтернет, нібито в лаврі ми молимося за росію і тому подібне. Це є факт неправдивий, тому що на літургії ми молимося до Бога за нашу державу, за наше військо, за нашого президента і поминаємо тільки нашого предстоятеля Української православної церкви [московського патріархату] блаженнійшого митрополита Онуфрія», — сказав Павло.

За його словами, вказана пісня не є богослужбовим піснеспівом. Він назвав її світською. Отцю Захарію, каже Павло, тепер суворо заборонено служити літургії через вказаний інцидент.

Ще один представник упц мп у цьому зверненні заявив, що «народну» пісню виконала після молебню «групка активістів». Сам священник нібито не чув, що співають «активісти», оскільки був «зайнятий помазанням» парафіян.

Тепер Духовний собор вирішуватиме, кого покарати за цей інцидент.