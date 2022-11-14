«Укрзалізниця» відновлює пасажирське сполучення з Миколаєвом — вперше від початку повномасштабного вторгнення

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Компанія «Укрзалізниця» вперше від початку повномасштабного вторгнення військ росії відновлює рух пасажирських поїздів до Миколаєва, після отримання відповідного дозволу від обласної військової адміністрації.

Перший поїзд до Миколаєва вирушить уже сьогодні з Києва.

Поїзд № 121/122 Київ — Миколаїв курсуватиме по парних числах зі столиці й по непарних із Миколаєва. Зі столиці він вирушатиме о 22:14 та прибуватиме до Миколаєва о 07:15. У зворотному напрямку поїзд вирушатиме о 22:09 та прибуватиме до Києва о 06:55.

Квитки можна придбати в касах, у застосунку або чат-ботах «Укрзалізниці».