У Києві та області з 15 по 17 листопада проходитимуть військові навчання
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Getty Images
У Києві та Київській області з 15 по 17 листопада проходитимуть військові навчання. Жителів закликають зберігати спокій у ці дні.
Про це повідомив командувач сил оборони Київщини генерал-лейтенант Олександр Павлюк.
Військові підрозділи відпрацьовуватимуть практичні навички до підготовки і ведення оборонної операції. До тренувань залучать військову техніку, яка у вказані дні пересуватиметься столицею та по області.
- У Генштабі ЗСУ вважають, що ризики нового наступу на Україну з білорусі зростають, але головною ціллю буде не Київ. Наразі ворог перекидає до білорусі підрозділи 1 танкової армії, насамперед 2 мотострілецької дивізії, разом із технікою і мобілізованими. Їх розміщують на основних військових полігонах білорусі.
- Ознак формування наступальних угруповань наразі немає. У Генштабі заявляли, що на формування ударного угруповання для нападу на Україну з білорусі необхідно щонайменше 2—3 місяці.
- 10 листопада в Генштабі заявили, що в разі повторного наступу з білорусі на ворога чекають масовані обстріли. Також штаб опублікував відеозвернення до військових білорусі із закликом не йти війною на Україну.