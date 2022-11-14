ЄС запровадив санкції проти десяти росіян та однієї організації

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Rock Cohen / Flickr

Рада Європейського Союзу 14 листопада запровадила нові санкції проти співробітників федеральної служби безпеки росії (фсб), а також російських експертів з хімічної зброї.

Про це йдеться на сайті Ради ЄС.

Також до списку обмежень потрапила компанія MHD Nazier Houranieh & Sons, яка постачає Сирійському науково-дослідному центру матеріали, що використовуються для виробництва систем доставки хімічної зброї.

Обмежувальні заходи ЄС проти використання та розповсюдження хімічної зброї зараз поширюються на 25 людей та три організації. Підсанкційним особам заборонений вʼїзд до країн Європейського Союзу, а їхні активи в ЄС заморозять.