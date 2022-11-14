Мільярдер Джефф Безос роздасть більшу частину своїх грошей на благодійність. Його статки оцінюють в $124 мільярди

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Засновник компанії Amazon Джефф Безос заявив, що віддасть більшу частину своїх грошей на благодійність. Гроші підуть, зокрема, на боротьбі зі зміною клімату та скорочення нерівності.

Про це він розповів в інтервʼю CNN.

За даними Bloomberg, статки Безоса становить $124 мільярди, що робить його четвертим найбагатшою людиною у світі. Безос заявив, що хоче пожертвувати гроші на «ефективні речі». Про свої наміри він розповів після того, як пожертвував $100 мільйонів для співачки та філантропа Доллі Партон, які вона направить на благодійні цілі.

Це перший раз, коли Безос оголосив, що роздасть більшу частину свого майна. У 2020 році Безос пообіцяв виділити $10 мільярдів на боротьбу зі зміною клімату, а найбільшою його пожертвою був подарунок у розмірі $2 мільярдів для допомоги бездомним сімʼям та відкриття дошкільних закладів.

Раніше Джеффа Безоса критикували за те, що він не підписав «Клятву дарування» — зобовʼязання багатьох найбагатших американців роздати не менше половини свого статку (цей рух у 2010 році започаткував Білл та Мелінда Гейтс, інвестор Воррен Баффет та інші). Колишня дружина Безоса, письменниця та філантроп Маккензі Скотт, у 2019 році підписала цю «Клятву» після їхнього розлучення. Її статки становлять $24 мільярди і вона пожертвувала понад $12 мільярдів на різні цілі, від освіти до психічного здоровʼя.