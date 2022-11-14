У Франції показали офіційні талісмани Олімпіади та Паралімпіади 2024 року
- Автор:
- Анна Холоднова
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Twitter / Paris
Організаційний комітет літніх ігор 2024 року у Франції показав офіційні талісмани Олімпіади та Паралімпіади. Це два фригійські ковпаки на імʼя Фрігі.
Ось як вони виглядають:
«Талісмани #Paris2024. Вони спортивні, люблять вечірки... і такі французькі», — йдеться в дописі офіційного акаунта Ігор у Парижі.
Символи виконані в кольорах французького прапора. Паралімпійський талісман носить протез замість однієї ноги.
- Олімпійські ігри 2024 року відбудуться з 26 липня по 11 серпня. Паралімпійські ігри пройдуть із 28 серпня по 8 вересня.