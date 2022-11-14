Президенти США і Китаю зустрілися на полях саміту G20. Вони говорили про покращення відносин

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В Індонезії на полях саміту «Великої двадцятки», який проходить на Балі, зустрілися президент США Джо Байден і лідер Китаю Сі Цзіньпін.

Про це повідомляють CNN та Bloomberg.

Це перша особиста зустріч двох лідерів з моменту обрання Байдена президентом. Байден і Цзіньпін потиснули один одному руки і приєдналися до офіційних осіб США та Китаю за переговорним столом.

«Я маю намір тримати відкритими лінії звʼязку між вами та мною особисто, але й між нашими урядами загалом, тому що у наших двох країн так багато спільного», — зазначив Байден у вступному слові.

«На мій погляд, ми розділяємо відповідальність — показати, що Китай і Сполучені Штати можуть впоратися з нашими розбіжностями, запобігти конкуренції від конфлікту та знайти шляхи для кращої співпраці», — сказав Байден, починаючи переговори.

Сі Цзіньпін заявив, що обидві країни мають «підняти відносини», оскільки це відповідає «фундаментальним інтересам двох країн і народів, і це те, чого очікує міжнародна спільнота».

«Ми маємо знайти правильний напрямок для двосторонніх відносин та підняти їх на новий рівень. Світ очікує, що Китай та Сполучені Штати правильно будуватимуть відносини», — наголосив Цзіньпін.

Лідер Китаю також додав, що він готовий до «відвертого та поглибленого» обміну думками з Байденом з питань стратегічних відносин, глобальних та регіональних проблем.