Литва передала Україні ще 12 бронетранспортерів М113. Деякі з них оснащені мінометами

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Україна отримала від Литви ще 12 бронетранспортерів М113, десять з яких оснащені мінометами.

Про це повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

«Додаткова військова підтримка від Литви досягла місця призначення в Україні. 12 одиниць М113 (10 одиниць зі 120-мм самохідними мінометами та 2 одиниці з радіолокатором управління вогнем) та боєприпаси», — написав він.

Анушаускас зазначив, що загалом Литва відправила в Україну вже 62 М113 різного призначення.

M113 має стандартне передньомоторне компонування, із розміщенням моторного відділення у правій лобовій частині, трансмісійного відділення в лобовій частині, відділення управління в лобовій частині ліворуч, а обʼєднаного бойового і десантного відділення — у кормовій частині машини.

Броньовий корпус M113 є жорсткою коробчастою конструкцією. Також бронетранспортери M113 Україні передає Іспанія, Португалія, Данія та Австралія.