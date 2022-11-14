Космічний телескоп Hubble сфотографував місце народження зірок у сузірʼї Змія
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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ESA / NASA
Космічний телескоп Hubble зробив знімок хмари газу та пилу під назвою CB 130-3. У цьому місці можуть народжуватися нові зірки, тому воно особливо цікаве для астрономів.
CB 130-3 розташована у сузірʼї Змія і являє собою щільне ядро. Під час колапсу таких ядер в одному місці може накопичитися достатня маса, щоб досягти температури і щільності, необхідних для народження нової зірки. Дослідники зазначають, що щільність CB 130-3 є непостійною.
На фото можна побачити яскраво-помаранчевий обʼєкт, що складається із газу та пилу, який виглядає темнішим у центрі. Ця щільна хмара, яка називається CB 130-3, окреслена тоншим газом і пилом світлих відтінків синього. На чорному тлі видно безліч яскравих зірок.
- Телескоп Hubble вивели на орбіту 24 квітня 1990 року, відтоді він надсилає на Землю мільйони унікальних знімків. На початку 2000-х телескоп кілька разів проходив обслуговування.
- SpaceX Ілона Маска та NASA планують дослідити, як за допомогою капсули Dragon підвищити орбітальну висоту космічного телескопа Hubble. Це може продовжити термін його служби.